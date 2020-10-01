Захарова сообщила о переброске боевиков в Нагорный Карабах

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Мария Захарова призвала воюющие страны не допускать вмешательства извне Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В зону военного конфликта в Нагорном Карабахе была переброшена группа иностранных боевиков. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол МИД РФ Мария Захарова.

«РФ располагает информацией о переброске иностранных боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта», — цитирует ТАСС слова Захаровой. По ее словам, подтверждается это также публикациями соответствующих фото- и видео-материалов в социальных сетях.

Захарова подчеркнула, что урегулирование ситуации возможно исключительно дипломатическими методами. Она призвала стороны не допускать вмешательство в вооруженный конфликт наемников из других стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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