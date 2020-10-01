Захарова сообщила о переброске боевиков в Нагорный Карабах

Мария Захарова призвала воюющие страны не допускать вмешательства извне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В зону военного конфликта в Нагорном Карабахе была переброшена группа иностранных боевиков. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол МИД РФ Мария Захарова.

«РФ располагает информацией о переброске иностранных боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта», — цитирует ТАСС слова Захаровой. По ее словам, подтверждается это также публикациями соответствующих фото- и видео-материалов в социальных сетях.

Захарова подчеркнула, что урегулирование ситуации возможно исключительно дипломатическими методами. Она призвала стороны не допускать вмешательство в вооруженный конфликт наемников из других стран.