Захарова сообщила о переброске боевиков в Нагорный Карабах

В зону военного конфликта в Нагорном Карабахе была переброшена группа иностранных боевиков. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол МИД РФ Мария Захарова.
«РФ располагает информацией о переброске иностранных боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта», — цитирует ТАСС слова Захаровой. По ее словам, подтверждается это также публикациями соответствующих фото- и видео-материалов в социальных сетях.
Захарова подчеркнула, что урегулирование ситуации возможно исключительно дипломатическими методами. Она призвала стороны не допускать вмешательство в вооруженный конфликт наемников из других стран.
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