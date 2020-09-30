Новую тактику поиска и наказания нарушителей мер по борьбе с коронавирусом разработали в Свердловской области. Губернатору Евгению Куйвашеву доложили о первых результатах на заседании оперативного штаба 1 октября, сообщил источник URA.RU.
Стратегия предусматривает контроль за использованием средств индивидуальной защиты жителями региона. На популярных остановочных комплексах сотрудники Министерства общественной безопасности, администрации Екатеринбурга, полиции и Росгвардии проверяют использование масок водителем и пассажирами.
«Губернатору доложили, что половина пассажиров не использует маски. С большинством были проведены беседы, за пять дней протоколы составили на 53 пассажира и 10 водителей», — рассказал URA.RU участник совещания.
Аналогично проверяют посетителей торговых центров. За 4 дня в ТРЦ «Пассаж», «Гринвич», «ФАН ФАН», «Парк Хаус», «Алатырь», «Дирижабль» и других провели больше 400 профилактических бесед, составлено около 60 протоколов.
Штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции подтвердил ужесточение мер контроля. «Губернатор попросил жителей Среднего Урала внимательно отнестись к хорошо знакомым всем мерам профилактики COVID-19, которые в условиях сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приобретают особое значение», — уточнили в штабе.
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