30 сентября 2020

Свердловчан будут ловить и штрафовать за отсутствие масок. Инсайд о методике и местах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений, город екатеринбург, масочный режим
Губернатор требует наказывать свердловчан, которые не используют маски в общественных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новую тактику поиска и наказания нарушителей мер по борьбе с коронавирусом разработали в Свердловской области. Губернатору Евгению Куйвашеву доложили о первых результатах на заседании оперативного штаба 1 октября, сообщил источник URA.RU.

Стратегия предусматривает контроль за использованием средств индивидуальной защиты жителями региона. На популярных остановочных комплексах сотрудники Министерства общественной безопасности, администрации Екатеринбурга, полиции и Росгвардии проверяют использование масок водителем и пассажирами.

«Губернатору доложили, что половина пассажиров не использует маски. С большинством были проведены беседы, за пять дней протоколы составили на 53 пассажира и 10 водителей», — рассказал URA.RU участник совещания.

Аналогично проверяют посетителей торговых центров. За 4 дня в ТРЦ «Пассаж», «Гринвич», «ФАН ФАН», «Парк Хаус», «Алатырь», «Дирижабль» и других провели больше 400 профилактических бесед, составлено около 60 протоколов.

Штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции подтвердил ужесточение мер контроля. «Губернатор попросил жителей Среднего Урала внимательно отнестись к хорошо знакомым всем мерам профилактики COVID-19, которые в условиях сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приобретают особое значение», — уточнили в штабе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...