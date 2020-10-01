Из-за Крымского моста против России ввели новые санкции

Евросоюз расширил санкции, введенные против России из-за строительства моста через Керченский пролив. Под ограничения попали два гражданина страны и четыре российские компании, сказано в официальном журнале Евросоюза.
«За их роль в проектировании, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры, связывающей Россию и незаконно аннексированный Крымский полуостров», — цитирует
Среди россиян, попавших под санкции, оказался Александр Ганов, гендиректор компании-оператора дальних поездов, следующих между Крымом и Россией «Гранд сервис экспресс». Также в «черный список» внесли заместителя гендиректора компании-подрядчика строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж».
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