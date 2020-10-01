Умер сотрудник администрации президента РФ

Умер руководитель Канцелярии президента РФ Александр Голублев. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — говорится в сообщении. Глава государства Владимир Путин направил его сыновьям телеграмму с соболезнованиями. Он подчеркнул, что их отец был опытным руководителем, честным, порядочным, отзывчивым и доброжелательным человеком.
Путин своим указом назначил Александра Михайловича Голублева руководителем Канцелярии президента РФ в 2014 году.
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