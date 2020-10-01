В Реутове цирковой медведь набросился на 12-летнего ребенка и дрессировщика. Об этом сообщили в СУ СКР региона.
«Медведя вели в клетку после выступления. Изначально зверь был в наморднике, однако на улице медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына, при этом он получил царапины на руках», — передает РЕН ТВ.
Уточняется, что раны мальчику зашили в больнице, его жизни ничего не угрожает. Следователи начали проверку по факту причинения вреда здоровью по неосторожности, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Гендиректор цирка-шапито «Кудзинов», где произошел инцидент, Наталья Кудзинова заявила, что «все в порядке». «Ничего страшного там не произошло, ребят увезли на обследование… По большому счету все в порядке. Это просто профессия такая», — цитирует директора «Пятый канал». Она также опровергла заявление, что животное укусило мальчика, и отметила, что ребенок получил царапину.
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