01 октября 2020

Власти Москвы пояснили, кого следует отправлять на удаленку

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В Москве рекомендуется переводить на удаленку до половины сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Власти Москвы рекомендуют переводить на удаленную работу до 50% сотрудников офисов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Для предприятий, которые имеют такую возможность, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — рассказал РИА «Новости» Ефимов.

По словам Ефимова, с понедельника в Москве на удаленную работу должны перейти около 2 млн человек. Однако переход 30% сотрудников на дистанционную работу, который ранее анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, касается только офисных работников столицы. «Когда мы говорим про промышленные предприятия, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте», — уточнил Ефимов.

Ранее Сергей Собянин опубликовал указ, согласно которому московские работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% работников. Такое нововведение вступит в силу с 5 октября, пишет «Дни.ру». На сайте мэра также отмечается, что эта рекомендация давалась и ранее, однако не все работодатели прислушались к ней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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