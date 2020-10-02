Коронавирус был выявлен у Дональда Трампа и его супруги Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В соцсетях активно обсуждается новость о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Однако, вопреки ожиданиям, далеко не все посочувствовали американскому лидеру. Значительное число англоязычных пользователей соцсетей с радостью встретили новость о болезни главы США. Самые яркие высказывания — в подборке URA.RU.

Своей реакцией на новость о болезни Трампа в соцсетях делятся не только в постах. Многие уже посвятили происшествию несколько мемов.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

В соцсетях вспомнили, что Дональд Трамп появлялся в мультсериале «Симпсоны» Фото: Twitter

Многие пользователи также обратили внимание на ранние высказывания Трампа о том, что коронавирус ничем не опасен. Некоторые напомнили, что президент США также не следовал противоэпидемическим мероприятиям.

«Ну, хорошая новость в том, что вы умный человек, который соблюдает все необходимые меры предосторожности, как, например, ношение маски. Хотя погодите. Ну что ж. Не обращайте внимания»

«Если у Трампа появятся только легкие симптомы, он воспользуется этим, как еще один способ преуменьшить серьезность вируса и опасные для жизни риски, которые эта пандемия представляет для стольких уязвимых людей. > 200 000 американцев погибли из-за некомпетентности и безрассудства Трампа»

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Другие все-таки пожалели Трампа. При этом они осудили тех, кто рад его болезни.

«Не шутите над бессердечной ситуацией»

«Американский народ молится за вас! Поправляйтесь, вы нужны нам»

При этом некоторые напомнили, что из-за болезни Трампа будущее его дебатов с соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом неизвестно. Нашлись и те, кто предположили, что новость о болезни Трампа фейковая и была придумана в угоду американскому лидеру.

«Я могу ошибаться, но новость о заражении Трампа может быть фейком — для того, чтобы избежать вторых дебатов»