Трамп заразился коронавирусом

У президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании выявлен коронавирус. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.
«Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе», — написал президент США.
Ранее стало известно, что COVID-19 был выявлен у советницы Трампа Хоуп Хикс. После этого Трамп объявил о том, что уходит на самоизоляцию вместе со своей супругой.
По данным университета Джона Хопкинса, США находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом в мире. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 7 млн заболевших.
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