01 октября 2020

Трамп заразился коронавирусом

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У Дональда Трампа и его супруги положительный тест на COVID Фото: Сайт Президента России
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Коронавирус COVID-19

У президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании выявлен коронавирус. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе», — написал президент США.

Ранее стало известно, что COVID-19 был выявлен у советницы Трампа Хоуп Хикс. После этого Трамп объявил о том, что уходит на самоизоляцию вместе со своей супругой.

По данным университета Джона Хопкинса, США находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом в мире. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 7 млн заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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