Академик РАН: когда перестанет расти заболеваемость коронавирусом

Виталий Зверев считает, что рост заболеваемости коронавирусом был ожидаемым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России заболеваемость коронавирусом снизится при наступлении холодов. Также число заражений пойдет на спад, когда иммунитет будет у большинства граждан. Таким мнением поделился заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость коронавирусом будет расти», — приводит слова Зверева «Интерфакс». По его словам, также спада стоит ожидать в зимнее время из-за погодных условий. Нынешний рост заболеваемости академик назвал несерьезным и ожидаемым.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эпидемическая ситуация в столице находится на грани. Он отметил, что в случае продолжения роста заболеваний, власти будут вынуждены ввести более жесткие меры. По прогнозам директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Москве ожидается в конце октября, предает «Национальная служба новостей».