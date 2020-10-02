В Ассоциации врачей назвали Навального волком

Ранее Алексей Навальный раскритиковал работу омских врачей, которые пытались спасти его Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Заявление блогера Алексея Навального о том, что в его якобы отравлении виноваты омские врачи, кощунственно и не должно оставаться без внимания. Об этом заявили в Национальной ассоциации Заслуженных врачей РФ. В организации отметили, что если омские медики подадут в суд на Навального, то Ассоциация врачей поддержит это.

«Во всей истории с г-м Навальным и в том, как она развивается, мы видим только грязную политическую игру», — говорится в обращении на сайте ассоциации. В организации считают, что все высказывания блогера в СМИ, которые словно были написаны заранее, явно не преследуют цели улучшить отношения международного сообщества с Россией. «Его можно сравнить с волком, сбросившим овечью шкуру», — заявили врачи.

Медики напомнили, что омские врачи на протяжении двух суток боролись за жизнь блогера. В больнице было проведено множество исследований и анализов — все результаты были переданы немецким врачам, которые высоко оценили профессионализм российских коллег. «Если бы не омские врачи, вряд ли Навальный сейчас бы раздавал интервью», — заявили в ассоциации, отметив, что врачи омской больницы вправе потребовать публичных извинений со стороны блогера.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили.

Спустя несколько дней после выздоровления Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором обвинил власти России и медиков в своем якобы отравлении. В Кремле заявили, что обвинения Навального в адрес президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными, так как не имеют под собой оснований.