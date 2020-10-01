В ближайшее время на Ямале появится центр управления регионом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшее время в ЯНАО появится новая властная структура — центр управления регионом (ЦУР), на создании которого настаивал президент России Владимир Путин. Решение о формировании центра должен принять губернатор Дмитрий Артюхов. В окружном правительстве уже подготовили соответствующий документ.

«Создать центр управления регионом (ЦУР) ЯНАО», — говорится в проекте постановления Артюхова. Губернатор поручил исполнительным органам ямальской власти выбрать руководителей отраслевых блоков, а также ответственных за эти блоки.

В первую очередь ЦУР будет заниматься мониторингом жалоб ямальцев. Он будет принимать и обрабатывать обращения по бытовым проблемам: ямам на дорогах, сложностям с записью к врачу, вопросам с записью ребенка в школу и детский сад. Обращения жителей будут передавать в соответствующие ведомства и администрации. Также центр будет контролировать сроки и качество устранения проблем.

Куратором ЦУРа в окружном правительстве станет вице-губернатор Ирина Соколова. Она будет нести персональную ответственность за достижение показателей, отвечать за взаимодействие с Минкомсвязи РФ, а также назначать членов рабочих групп. Ответственным исполнителем назначен директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев. Также в руководство центра войдут представители от департаментов образования, соцзащиты, здравоохранения, ЖКХ и транспорта.

О создании ЦУРов в каждом субъекте России Путин говорил в январе 2020 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления. После его поручения Минкомсвязи выделил на создание центров 26,4 млрд рублей. Каждый российский регион получит в среднем 330 млн рублей.