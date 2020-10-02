Клава Кока опередила Моргенштерна в самом масштабном гиве

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Конкурс Клавдии Высоковой стартует сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Клавдия Высокова, более известная под псевдонимом Клава Кока, запустила среди своих подписчиков в Instagram масштабный гив (розыгрыш), главными призами которого станут Mercedes и миллион рублей. Таким образом звезда шоубизнеса опередила другого кумира молодежи — рэпера Моргенштерна.

«Среди призов — моя ГИТАРА, мерч, эксклюзивные шмотки из клипов, чемоданы косметики, сладостей и многое другое», — написала Высокова. По ее словам, условиями конкурса является подписка на всех, на кого подписана сама певица. При этом сегодня последний день «регистрации».

Ранее подобный розыгрыш с Mercedes в виде главного приза анонсировал Алишер Моргеншетрн. Однако его гив стартует лишь 6 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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