Клава Кока опередила Моргенштерна в самом масштабном гиве

Певица Клавдия Высокова, более известная под псевдонимом Клава Кока, запустила среди своих подписчиков в Instagram масштабный гив (розыгрыш), главными призами которого станут Mercedes и миллион рублей. Таким образом звезда шоубизнеса опередила другого кумира молодежи — рэпера Моргенштерна.
«Среди призов — моя ГИТАРА, мерч, эксклюзивные шмотки из клипов, чемоданы косметики, сладостей и многое другое», — написала Высокова. По ее словам, условиями конкурса является подписка на всех, на кого подписана сама певица. При этом сегодня последний день «регистрации».
Ранее подобный розыгрыш с Mercedes в виде главного приза анонсировал Алишер Моргеншетрн. Однако его гив стартует лишь 6 октября.
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