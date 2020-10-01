В Пермском крае ужесточают работу компаний из-за коронавируса

Изменения вступят в силу со 2 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудников прикамских предприятий и организаций переведут на удаленный режим работы. Соответствующее решение принято региональным оперштабом по борьбе с COVID-19, указано на сайте губернатора Пермского края.

«Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовано обеспечить режим дистанционной работы для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно — без ущерба для производственного процесса», — информирует пресс-служба главы региона. Изменения в указ губернатора вступят в силу со 2 октября. Удаленный режим работы рекомендован также для работников, страдающих хроническими заболеваниями и сотрудников, ухаживающих за гражданами из так называемой группы риска.

У предприятий региона уже есть успешный опыт работы в удаленном режиме (жесткий карантин был введен в крае в конце марта — прим.ред), отметил губернатор края Дмитрий Махонин. Он пояснил, что ограничительные меры «позволят снизить количество социальных контактов», а значит, «могут способствовать снижению темпов распространения коронавируса в регионе». При этом отмечается, что окончательное решение о переводе сотрудников на удаленку принимают руководители организаций.

По данным Роспотребнадзора, на 2 октября коэффициент распространения инфекции с 15 сентября не опускается ниже 1. Последние три дня в крае ежесуточно выявляется более 80 зараженных коронавирусом. В ходе заседания оперштаба главный санитарный врач региона Виталий Костарев пояснил, что основные причины роста заболеваемости — несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования.