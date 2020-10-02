Леонид Рошаль подчеркнул, что только благодаря омским врачам блогер остался жив Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Обвинения блогера Алексея Навального в адрес омских врачей являются оскорблениями. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят — значит я убийца?», — цитирует Рошаля Lenta.Ru. Поэтому, по словам врача, Навальный оскорбил спасших его медиков.

Рошаль подчеркнул, что именно благодаря специалистам больницы Омска блогер остался жив. Они не только спасли Навального, но и стабилизировали его состояние, что позволило немецкой бригаде врачей взять паузу между перелетами, дабы летчики отдохнули.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в омском аэропорту блогера госпитализировали в бессознательном состоянии. В дальнейшем жена Навального потребовала транспортировать его в клинику «Шарите» в Берлине.

Навального вывели из медицинской комы 7 сентября, а 22 сентября он был выписан из медицинского учреждения Берлина. Вскоре после этого блогер в интервью немецкому изданию Der Spiegel обвинил омских врачей в сокрытии диагноза. Однако подтвердить свои слова не смог.