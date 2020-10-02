Кто получит отпуск на время коронавирусных школьных каникул

В случае введения внеочередных школьных каникул, получить оплачиваемый отпуск на этот период смогут только те родители, которые работают в государственных организациях. Об этом рассказала председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести возможность одному из родителей взять оплачиваемый отпуск на работе в случае внеочередных каникул у детей. Буцкая, комментируя эту инициативу отметила, что остается открытым вопрос, откуда на эти отпуска брать деньги представителям бизнеса.
«На такой отпуск могли бы рассчитывать сотрудники госучреждений, они получают деньги из федерального бюджета. Частные организации и так не могут порой покрыть свои убытки», — цитирует Nation News слова Буцкой. Для частных компаний, по словам эксперта, уход половины работников грозит закрытием.
Подписывайтесь на URA.RU в