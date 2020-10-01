01 октября 2020

Родителям школьников могут дать отпуск на коронавирусные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители смогут обезопасить детей во время каникул, введенных из-за COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Родителям учеников младших классов следует предоставлять оплачиваемый отпуск на время каникул, введенных из-за коронавируса. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Обращения направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — цитирует содержание обращения RT. Как напомнила Строкова, в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года. А введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в этот период.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянина сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре, пишет «Утро.ру». На конец сентября более 200 школ в РФ закрыли на карантин из-за коронавируса и гриппа, напоминает «Дни.ру». Однако пока Минпросвещения РФ не собирается массово переводить школьников на дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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