02 октября 2020

У экс-советника Трампа нашли коронавирус

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Дональд Трамп, трамп дональд
С Дональдом Трампом заразившаяся коронавирусом Келлиэнн Конуэй была на одном мероприятии неделю назад Фото: wikimedia.org/The White House
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Коронавирус COVID-19

Бывший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем твиттере.

«Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным», — написала Конуэй. Она отметила, что из симптомов у нее есть небольшой кашель, но в целом она чувствует себя хорошо. После консультации с доктором экс-советница ушла на карантин.

Ранее о своем заболевании коронавирусом объявил и сам Трамп. Вместе с ним заболела и его жена Мелания, сообщают argumenti.ru. По данным The Washington Post, Конуэй могла пересечься с главой государства на мероприятии 26 сентября. Как пишет издание, еще несколько человек с той встречи, включая самого американского лидера, заболели COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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