У экс-советника Трампа нашли коронавирус

Бывший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем твиттере.
«Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным», — написала Конуэй. Она отметила, что из симптомов у нее есть небольшой кашель, но в целом она чувствует себя хорошо. После консультации с доктором экс-советница ушла на карантин.
Ранее о своем заболевании коронавирусом объявил и сам Трамп. Вместе с ним заболела и его жена Мелания, сообщают argumenti.ru. По данным The Washington Post, Конуэй могла пересечься с главой государства на мероприятии 26 сентября. Как пишет издание, еще несколько человек с той встречи, включая самого американского лидера, заболели COVID-19.
Подписывайтесь на URA.RU в