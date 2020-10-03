Глава Камчатки пообещал уволить виновных в загрязнении океана

Владимир Солодов обещал уволить виновных в загрязнении океана должностных лиц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил должностным лицам увольнением из-за ситуации с загрязнением воды акватории Тихого океана. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сегодня с утра выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами. <…>. Я вижу свою главную задачу в том, чтобы сложившаяся ситуация ни в коем случае не замалчивалась, чтобы никто из должностных лиц не пытался ее приукрасить. Объективный всесторонний анализ будет дан каждой службой в рамках своей компетенции. <…>. Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, они сразу будут уволены. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — заявил Солодов.

Он добавил, что уже сегодня специалисты возьмут дополнительные пробы воды, пробы песка, а также проанализируют остатки рыб. Забранные анализы будут отправлены в Москву. В этот же день власти Камчатки получат первые результаты.

Кроме того, глава региона хочет предложить создать в России единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде. С инициативой он намерен обратиться в федеральные органы власти. Мониторгинг, по его словам, должен осуществляться на основе дистанционного зондирования Земли и космических снимков.

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, сообщил об отравлении серферов, которые искупались в океане. По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки нефтепродуктов, содержащих фенол, из коммерческого танкера. Течь была устранена, но в воду попало большое количество опасных веществ.