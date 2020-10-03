Герой фильма Дудя пострадал от экологического ЧП на Камчатке. Фото

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь пересказал историю Антона Морозова о ЧП на Камчатке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди очевидцев экологической катастрофы на Халактырском пляже оказался герой фильма Юрия Дудя про Камчатку, серфер Антон Морозов. Популярный журналист на своей странице в Instagram сообщил, что Морозов получил отравление после того, как искупался в океане.

«Вот что он [Морозов] пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана — горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас — человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, — случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили», — гласит пост Юрия Дудя в Instagram.

Предварительные результаты проб воды показали превышение норм по содержанию в ней нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза, сообщил Дудь. «Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой, — процитировал Дудь героя своего фильма. — Недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому».

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. По данным СМИ, в воду выбросили производственные отходы. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации с загрязнением, сообщил телеканал 360. В Минприроды РФ сообщили, что результаты проб воды будут готовы 5 октября.

2 июня Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке. За прошедшее время он набрал 10 млн просмотров. Часть картины была посвящена камчатскому серфингисту Антону Морозову.

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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

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