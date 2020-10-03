Юрий Дудь пересказал историю Антона Морозова о ЧП на Камчатке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди очевидцев экологической катастрофы на Халактырском пляже оказался герой фильма Юрия Дудя про Камчатку, серфер Антон Морозов. Популярный журналист на своей странице в Instagram сообщил, что Морозов получил отравление после того, как искупался в океане.

«Вот что он [Морозов] пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана — горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас — человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, — случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили», — гласит пост Юрия Дудя в Instagram.

Предварительные результаты проб воды показали превышение норм по содержанию в ней нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза, сообщил Дудь. «Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой, — процитировал Дудь героя своего фильма. — Недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому».

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. По данным СМИ, в воду выбросили производственные отходы. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации с загрязнением, сообщил телеканал 360. В Минприроды РФ сообщили, что результаты проб воды будут готовы 5 октября.

2 июня Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке. За прошедшее время он набрал 10 млн просмотров. Часть картины была посвящена камчатскому серфингисту Антону Морозову.