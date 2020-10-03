Стала известна причина экологической катастрофы на Камчатке

Из-за ЧП на побережье Камчатки началась следственная проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экологическая катастрофа в районе Халактырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, произошла из-за течи нефтепродуктов, содержащих фенол, из коммерческого танкера. Течь была устранена, но в воду успел попасть значительное количество опасных веществ.

Принадлежность судна пока не установлена, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона. Собеседник агентства добавил, что «в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Журналист Юрий Дудь сообщил об отравлении серфингистов, купавшихся в районе Халактырского пляжа. Несмотря на многочисленные видео и фото экологического ЧП министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края ранее заявило, что не фиксировало массовой гибели животных. Следователи начали проверку по факту происшествия.