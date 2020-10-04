Минпросвещения РФ раскрыло планы по переводу школ на удаленку

3% российских школ находятся на карантине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На фоне роста заболеваемости коронавирусом российские школы в регионах сами будут определять формат обучения. Об этом заявил замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк.

«Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах», — сказал Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда», пишет ТАСС. Он добавил, что в России около 3% школ находятся на карантине из-за ОРВИ и коронавируса.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что российские школы не планируют массово переводить на дистанционный формат работы из-за распространения коронавируса, пишет агентство Nation News. В Минобрнауки РФ также высказались о том, вариант с переводом на удаленный формат обучения в вузах не рассматривается, передает «Национальная служба новостей».