Бывшему замгубернатора Ростовской области Кушнареву запросили 14 лет за взятки
Прокурор также призвал назначить Кушнареву штраф в размере почти полумиллиона рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура Ростова-на-Дону в ходе прений попросила суд назначить 14 лет лишения свободы бывшему заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Об этом пишут российские СМИ.
В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в конце апреля стартовало рассмотрение дела Кушнарева по существу. В среду судебный процесс перешел в стадию прений сторон.
«Прошу признать Кушнарева виновным <...> и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет колонии строгого режима со штрафом 475 миллионов 50 тысяч рублей», — сообщил прокурор. Его слова приводит РИА Новости.
Согласно материалам следствия, в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону Кушнарев потребовал у руководителя ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 миллионов рублей. Денежные средства предназначались для обеспечения беспрепятственной приемки выполненных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог на территории региона, а также для гарантии своевременного перечисления оплаты по государственным контрактам.
Бизнесмен направил обращение в Управление ФСБ России по Ростовской области. Кушнарев был задержан 24 ноября в момент получения первого транша взятки, составившего 27 миллионов рублей. Впоследствии в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Помимо этого, в ноябре 2024 года Кушнарев незаконным путем приобрел огнестрельное оружие — пистолет производства «Кольт» и боеприпасы к нему, которые содержал в своем жилище без наличия соответствующего разрешительного документа. Экс-вице-губернатору предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.