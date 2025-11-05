Бывшему замгубернатора Ростовской области Кушнареву запросили 14 лет за взятки

Прокурор также призвал назначить Кушнареву штраф в размере почти полумиллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Ростова-на-Дону в ходе прений попросила суд назначить 14 лет лишения свободы бывшему заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Об этом пишут российские СМИ.

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в конце апреля стартовало рассмотрение дела Кушнарева по существу. В среду судебный процесс перешел в стадию прений сторон.

«Прошу признать Кушнарева виновным <...> и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет колонии строгого режима со штрафом 475 миллионов 50 тысяч рублей», — сообщил прокурор. Его слова приводит РИА Новости.

Согласно материалам следствия, в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону Кушнарев потребовал у руководителя ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 миллионов рублей. Денежные средства предназначались для обеспечения беспрепятственной приемки выполненных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог на территории региона, а также для гарантии своевременного перечисления оплаты по государственным контрактам.

Бизнесмен направил обращение в Управление ФСБ России по Ростовской области. Кушнарев был задержан 24 ноября в момент получения первого транша взятки, составившего 27 миллионов рублей. Впоследствии в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.