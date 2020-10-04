Российские журналисты попали под обстрел в столице Карабаха. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, залп, взрыв, бомбардировка, танк, обстрел, тяжелая артилерия
В районе, в котором ведутся обстрелы, находится детский сад Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Журналисты telegram-канала Mash попали под обстрел в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Об этом сообщил корреспондент канала с места событий.

«[Спасаясь от обстрела], получилось забежать в одну из комнат в доме, который, видимо, оставлен», — рассказал журналист на видео, выложенном в telegram-канале. По его словам, в городе часто слышны взрывы.

Корреспондент снял густой столб дыма, поднимающийся над местом одного из взрывов. Ссылаясь на сообщения местных жителей, он рассказал, что в этом районе нет никаких военных объектов, а неподалеку находится детский сад.

Под обстрел попал также корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага, передает «Пятый канал». Отмечается, что журналист не пострадал.

Ранее сообщалось, что в центре Степанакерта прогремели мощные взрывы. Минобороны Азербайджана передает, что с территории города обстрелы ведут армянские военные. Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Мировое сообщество призывает остановить вооруженное противостояние, но обстрелы территорий не прекращаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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