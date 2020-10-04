В районе, в котором ведутся обстрелы, находится детский сад Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Журналисты telegram-канала Mash попали под обстрел в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Об этом сообщил корреспондент канала с места событий.

«[Спасаясь от обстрела], получилось забежать в одну из комнат в доме, который, видимо, оставлен», — рассказал журналист на видео, выложенном в telegram-канале. По его словам, в городе часто слышны взрывы.

Корреспондент снял густой столб дыма, поднимающийся над местом одного из взрывов. Ссылаясь на сообщения местных жителей, он рассказал, что в этом районе нет никаких военных объектов, а неподалеку находится детский сад.

Под обстрел попал также корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага, передает «Пятый канал». Отмечается, что журналист не пострадал.

Ранее сообщалось, что в центре Степанакерта прогремели мощные взрывы. Минобороны Азербайджана передает, что с территории города обстрелы ведут армянские военные. Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Мировое сообщество призывает остановить вооруженное противостояние, но обстрелы территорий не прекращаются.