В ведомстве заявили, что не имеют отношения к полигону, откуда могли быть сброшены опасные вещества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство обороны РФ не причастно к загрязнению Авачинского залива на Камчатке нефтепродуктами. Об этом URA.RU сообщил представитель ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что причиной экологической катастрофы на Камчатке могло стать ракетное топливо, которое было сброшено в Тихий океан с Козельского полигона. «Минобороны не имеет отношения [к экологической катастрофе на Камчатке]. Информация не соответствует действительности. Полигон не имел отношения к Минобороны», — сообщил предстатель ведомства. Козельский полигон, где были огромные захоронения ядов и пестицидов, собирались законсервировать в 2008 году. Действует ли он сейчас, собеседник не ответил.

Ранее в соцсетях появились видео с побережья Камчатки, где загрязнение воды заметили в первую очередь. На кадрах видно множество трупов морских обитателей. По версии Камчатского гидрометцентра, погибших животных выбросило на берег из-за шторма. «Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы», — сообщила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

В воскресенье, 4 октября, губернатор Камчатки Владимир Солодов провел инспекцию мест, где произошло загрязнение. Обстановку в бухте он оценил как благоприятную.