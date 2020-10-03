Губернатор Камчатки проведет рейд на Халактырском пляже, где произошла экологическая катастрофа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Камчатки Владимир Солодов вместе с профильными ведомствами осмотрит территорию Халактырского пляжа, где произошла экологическая катастрофа из-за разлива нефтепродуктов. На рейд чиновник позвал всех желающих.

«Завтра [4 октября] с 07:30 со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем Лагерная бухта, в 12:00 вернемся на Халактырку. Всех заинтересованных приглашаю присоединиться к нам, на месте обсудить ситуацию и наметить пути решения», — сообщил Солодов на своей странице в Instargam.

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова уточнила, что ведомство проводит рейды и отбирает пробы воды. Результаты этих проб будут известны 5 октября. «Мы с первых сообщений организовали рейд, он у нас проводится как на регулярной основе, так и по конкретному факту. Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — ручьи, реки, впадающие в океан в этом месте», — сообщила руководитель Росприроднадзора. По словам Радионовой, сотрудники ведомства направили запросы в Следственный комитет, Минприроды РФ, минздрав Камчатского края, Росгидромет с требованием отчитаться об итогах проверок. Также она поручила связаться с блогерами, которые сообщили об экологической катастрофе.

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных, напоминает « Федеральное агентство новостей ». А журналист Юрий Дудь заявил об отравлении серфингистов, которые искупались в океане. По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки нефтепродуктов, содержащих фенол, из коммерческого танкера. Течь была устранена, но в воду попало большое количество опасных веществ.