СМИ: причиной катастрофы на Камчатке могло стать ракетное топливо

Неподалеку от мест, где произошло загрязнение акватории Тихого океана, есть закрытые военные полигоны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Причиной экологической катастрофы на Камчатке могло стать ракетное топливо, которое было сброшено в Тихий океан. Такую версию высказало издание Readovka.

Как сообщает СМИ, вблизи побережья, где были обнаружены мертвые морские обитатели, находятся военные бухты и закрытые полигоны Минобороны РФ. «Среди них Козельский полигон, где в период с 1979 года было захоронено порядка 108 тонн ядохимикатов. В 2008 году его собирались законсервировать, но в силу секретности получить достоверную информацию о нынешнем состоянии полигона просто не представляется возможным», — пишет Readovka. Издание уточняет, что полигон находится на реке Мутнушка, которая впадает в реку Налычева. По одной из версий, туда и был осуществлен сброс вредных веществ.

Кроме того, в окрестностях Халактырского пляжа периодически проходят военные учения Минобороны РФ. В ведомстве отрицают свою причастность к загрязнению океана. Вместе с тем ученые предполагают, что слитая субстанция не похожа на горюче-смазочные материалы.

В воскресенье, 4 октября, губернатор Камчатки Владимир Солодов провел инспекцию мест, где произошло загрязнение. По его словам, ситуация нормализуется. «Обстановка на Авачской бухте благоприятная, люди отдыхают на берегу моря, и, в целом, ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к восстановлению», — заявил Солодов после рейда. Также глава Камчатки пригрозил должностным лицам увольнением из-за экологического ЧП.

Трупы морских животных местные жители обнаружили на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, сообщает «Национальная служба новостей». Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, сообщил об отравлении серферов, которые купались в океане. По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки нефтепродуктов, содержащих фенол, передает Life .