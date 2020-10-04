В России приняли решение о наказании за отказ от вакцинации

Кроме того, Минюст принял решение о повышении штрафов за административные нарушения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минюст РФ принял решение исключить из проекта нового (КоАП) наказание граждан за отказ от вакцинации. Информацию подтвердили в межведомственной рабочей группе при правительстве.

«Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа, — рассказал «Известям» участник проработки новой редакции. Также Минюст решил отказаться от кратного повышения штрафов за административные нарушения. Согласно документу, они останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит 500 рублей вместо действующих 100.

Кроме того, в числе изменений — уменьшение применения такой санкции, как административный арест. Вместо 73 составов его применение будет возможным лишь по 50, а исключенные из этого списка нормы заменят обязательными работами на срок от 20 до 60 часов. В Совете федерации отметили, что новая редакция значительно отличается от первой и « учитывает мнение населения». Но на ее доработку потребуется время.

Ранее в Минюсте пояснили, что отказ гражданина от прививок исключает административную ответственность, но при этом может повлечь за собой другие последствия. Например, отказ в приему на работу или отстранение от работ, выполнение которых связано с риском заболевания инфекционными болезнями.