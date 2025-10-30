В интернете появился фейк о том, что в магазинах можно оплатить покупки по фото

В telegram-каналах появилось видео, на котором девушка якобы оплачивает покупки в терминале магазина с помощью чужой фотографии. Авторы публикаций утверждают, что система терминала может распознать фото, как реального человека. Однако это фейк. Об этом заявил заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. О том, что система распознавания реального лица от фото точна на 99,99% ранее сообщал Сбер. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.

«По телеграм-каналам разгоняют видео, на котором показано, как обмануть биометрический терминал „Сбера“: для этого якобы достаточно поднести к нему телефон с чьим-нибудь портретом <...> Неужели вы считаете, что разработчики платежной системы не понимали очевидных рисков? Попытка показать камере терминала изображение чужого лица — самый очевидный из них, и чтобы этого не случилось, применяются специальные алгоритмы. Их надежность доказана на практике: по биометрии проведено почти 200 млн платежных операций, и среди них нет ни одного случая мошенничества», — написал Антон Горелкин в своем telegram-канале. Также он уточнил, что оригинал видео был на 5 секунд длиннее того ролика, который распространился в интернете. В обрезанной концовке видно, что оплата на самом деле не прошла.