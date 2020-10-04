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01 октября 2020

Мэр столицы ЯНАО вышел с самоизоляции и поделился планами

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Салехарда объявил о положительном тесте меньше двух недель назад Фото: Алексей Титовский, Instagram
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава администрации Салехарда Алексей Титовский победил коронавирус менее, чем за две недели. На своей странице в Instagram мэр сообщил не только о результатах тестов на COVID, но рассказал о планах мэрии.

«Повторный тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, — написал Титовский. — Самочувствие хорошее». Мэр заявил, что уже вернулся к полноценной работе и вместе с подчиненными посетил ряд объектов.

В ближайшее время, по словам главы, будут завершены работы по сооружению набережной на озере Лебяжьем, проезда у бизнес-центра «Ямал-Плаза», заканчивается благоустройство территории нового детсада в микрорайоне Удача. Продолжается строительство новой лыжной базы в районе аэропорта, также подрядчики готовы приступить к строительству городского приюта для животных.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Салехарда в связи с подтвердившимся коронавирусом перешел на самоизоляцию и руководил городом из дома. За время пандемии в ЯНАО коронавирусом переболели несколько представителей политического истеблишмента.

Инфекцию перенесли вице-спикер заксобрания Виктор Казарин, мэр Губкинского Андрей Гаранин и губернатор Дмитрий Артюхов. Глава региона справился с болезнью за две недели и впоследствии отмечал, что инфекция оказалась «неприятной» для его самочувствия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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