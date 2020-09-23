23 сентября 2020
22 сентября 2020

Мэр столицы ЯНАО заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Алексей Титовский сдал положительный тест на COVID-19 Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом. Об этом мэр столицы ЯНАО сообщил на своей странице в Instagram. Чиновник пояснил, что уже перешел на самоизоляцию и руководит городом удаленно.

«Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере — тест дал положительный результат. Состояние нормальное, нахожусь на самоизоляции дома», — написал Титовский. Он подчеркнул, что остается на связи с подчиненными и продолжает решать рабочие вопросы. Отдельно Титовский обратился к салехардцам и призвал их соблюдать меры профилактики.

В администрации Салехарда заявили URA.RU, что контактные лица были обследованы. «Все проведено в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», — уточнили в пресс-службе мэрии.

За время пандемии в ЯНАО коронавирусом переболели несколько представителей политического истеблишмента. Инфекцию перенесли вице-спикер заксобрания Виктор Казарин, мэр Губкинского Андрей Гаранин и губернатор Дмитрий Артюхов. Глава региона справился с болезнью за две недели и впоследствии отмечал, что инфекция оказалась «неприятной» для его самочувствия.

На данный момент в ЯНАО подтверждено 14 750 случаев коронавируса, вылечились 13 338 пациентов. Скончались 99 человек. Карантин продлен до 1 октября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...