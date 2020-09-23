Мэр столицы ЯНАО заразился коронавирусом

Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом. Об этом мэр столицы ЯНАО сообщил на своей странице в Instagram. Чиновник пояснил, что уже перешел на самоизоляцию и руководит городом удаленно.
«Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере — тест дал положительный результат. Состояние нормальное, нахожусь на самоизоляции дома», — написал Титовский. Он подчеркнул, что остается на связи с подчиненными и продолжает решать рабочие вопросы. Отдельно Титовский обратился к салехардцам и призвал их соблюдать меры профилактики.
В администрации Салехарда заявили URA.RU, что контактные лица были обследованы. «Все проведено в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», — уточнили в пресс-службе мэрии.
За время пандемии в ЯНАО коронавирусом переболели несколько представителей политического истеблишмента. Инфекцию перенесли вице-спикер заксобрания Виктор Казарин, мэр Губкинского Андрей Гаранин и губернатор Дмитрий Артюхов. Глава региона справился с болезнью за две недели и впоследствии отмечал, что инфекция оказалась «неприятной» для его самочувствия.
На данный момент в ЯНАО подтверждено 14 750 случаев коронавируса, вылечились 13 338 пациентов. Скончались 99 человек. Карантин продлен до 1 октября.
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