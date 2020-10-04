Свердловский губернатор уходит на «удаленку»

Евгений Куйвашев сокращает число личных встреч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев отказался от выездных мероприятий, и по сравнению с прошлой неделей значительно сократил число личных встреч, следует из графика главы региона. Единственная встреча за пределами областной столицы состоится в четверг, Куйвашев посетит Каменск-Уральский.

Глава региона продолжает присутствовать на федеральных мероприятиях, но в отличие от совещаний конца сентября уже делает это в режиме ВКС, а не лично. Во вторник он в режиме видеоконференцсвязи примет участие в Совете при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и проведет расширенный штаб по коронавирусу. В среду выступит на региональном совещани председателей первичных профсоюзных организаций. В четверг проведет в таком режиме заседание правительства и будет участвовать в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.

Личные встречи будут ограничены совещанием с Председатель совета директоров АО «СИБАГРО» Андреем Тетюшевым, гендиректором «Уральских Авиалиний» Сергеем Скуратовым и руководителем аппарата мэрии Екатеринбурга Ильей Захаровым.

Губернатор планирует посетить два хоккейных матча. В среду в Екатеринбурге встретятся хоккейные командаы «Автомобилист» и «Барыс», в воскресенье — «Автомобилист» и «Металлург».