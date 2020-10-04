04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

Губернатор лишает всех пермских чиновников прибавок к зарплатам

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Пермь, чиновник, деловой человек, руки
Пермских чиновников хотят оставить без индексации зарплат на ближайшие три года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Зарплаты пермских чиновников предложили не увеличивать в ближайшие три года. Такая норма предусмотрена в проекте регионального бюджета на 2021-23 годы, который в краевой парламент внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«При формировании расходов на содержание государственных органов Пермского края приостановлена индексация окладов денежного содержания государственных гражданских служащих на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

На содержание пермских чиновников в 2021 году планируют потратить более 4 млрд рублей, почти такая же сумма заложена и на 2022 год. В 2023 году расходы региона на госаппарат должны снизиться до 3,99 млрд рублей. Окончательное решение по проекту бюджета должны принять депутаты регионального парламента на пленарном заседании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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