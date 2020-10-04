04 октября 2020
03 октября 2020

Число заболевших коронавирусом свердловчан стремится к пику

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, томография, томограф, медицина, компьютерная томография, больница
Врачи снова столкнулись с наплывом пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19, сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Показатель растет беспрерывно уже неделю. Для сравнения, 29 октября фиксировалось 143 заболевших. Динамика роста схожа с майскими показателями.

«Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 599», — сообщили в региональном штабе.

За сутки трое больных коронавирусом скончались. Общее число смертей достигло 615 случаев. Выписаны из больниц 106 пациентов. Общее число выздоровевших 22 270 свердловчан. Всего в регионе коронавирусом заразилось 29 987.

Число заболевших снова начало расти
Фото: скрин сайта coronavirus-monitor.ru

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