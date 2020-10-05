Сенатор сделал заявление по новому карантину в России

Несмотря на рост заболевания, режима жесткой самоизоляции не будет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, власти РФ не рассматривают вопрос введения в стране всеобщей изоляции. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский.

«Режим всеобщей самоизоляции в РФ вводится не будет», — цитирует Рязанского telegram-канал «Раньше всех». По словам сенатора, возможности российской медицины позволяют обойтись без введения карантина.

Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в России. Согласно статистке, страна приближается пиковым весенним данным. За прошедшие сутки вирус обнаружен у 10 888 человек, тогда как рекорд по заболеваемости, поставленный 11 мая составляет 11 656 зараженных.