Сенатор сделал заявление по новому карантину в России

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Несмотря на рост заболевания, режима жесткой самоизоляции не будет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, власти РФ не рассматривают вопрос введения в стране всеобщей изоляции. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский.

«Режим всеобщей самоизоляции в РФ вводится не будет», — цитирует Рязанского telegram-канал «Раньше всех». По словам сенатора, возможности российской медицины позволяют обойтись без введения карантина.

Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в России. Согласно статистке, страна приближается пиковым весенним данным. За прошедшие сутки вирус обнаружен у 10 888 человек, тогда как рекорд по заболеваемости, поставленный 11 мая составляет 11 656 зараженных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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