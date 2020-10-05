РФ в шаге от абсолютного рекорда по распространению коронавируса

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Вирус зафиксирован уже у 1 225 889 россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся за сутки приблизилось к пиковым весенним показателям (рекорд поставлен 11 мая — 11 656 заболевших). Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции увеличилось на 117 человек. Таким образом за все время эпидемии в стране от вируса скончались 21 475.

Первое место по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему возглавляет Москва с 3 537 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где за сутки зафиксировано 407 новых случаев, на третьем — Московская область с 339 зараженными.

Среди регионов УрФО в лидерах остается Свердловская область с 175 заболевшими. В ХМАО за сутки заразились 159 человек, в ЯНАО — 145. В Тюменской области зафиксировано 97 новых заболевших, в Челябинской — 86 человек. В Пермском крае количество заболевших вирусом увеличилось на 87 человек, в Курганской области — 59 человек.

Ранее врачи заявили об опасности заражения коронавирусом дома, пишет Nation News. По словам терапевта Ларисы Алексеевой, вирус может проникнуть через вытяжки, или посредством уличной обуви, одежды и продуктов из магазина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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