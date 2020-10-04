В Кургане появились подражатели ОПГ «Локомотив»

Курганцы хотели крышевать кальянную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представившись членами ОПГ «Локомотив», прославившейся в 90-е годы, курганцы хотели крышевать кальянную. Лайфхак не удался, молодые люди оказались сами должны денег. Об этом URA.RU стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

«Подражатели известной группировки „Локомотив“ пришли в недавно открывшуюся кальянную в центре Кургана. В агрессивной форме потребовали платить им за крышевание. Объяснили, что являются представителями ОПГ. Владельцы кальянной взяли время на обдумывание и перенесли встречу», — рассказал инсайдер.

С его слов, предприниматели обратились к представителям курганского криминалитета. Выяснилось, что молодые люди не имеют отношение к ОПГ. «Пригласили их на встречу с настоящими пацанами из „Локомотива“. В итоге их самих за этот произвол поставили на деньги», — пояснил источник.

Другой инсайдер подтвердил, что ситуация такая была. «Молодежь, не понимает, что это не игра. По сути, „Локомотив“ сегодня — это не сообщество, замышляющее преступления, а скорее группа людей, некоторые с криминальным прошлым. Часть этой группы ушла в бизнес. Они пытаются вести законопослушный образ жизни. Но некоторые думают, что представителей „Локомотива“ нет. Начинают использовать этот брэнд», — считает инсайдер.

Бывший курганский силовик, который занимался борьбой с организованной преступностью, считает, что подражательство членам ОПГ — новый тренд. Он складывается из желания молодежи заработать быстрые деньги. «Наобум пошли. Не проверяли под какой крышей заведение, кто его владелец и т. д. Жулики бы не пошли. Ребята думали, что им это сойдет с рук. Обращения в полицию тоже не стоит ожидать. После объяснений можно статью о вымогательстве получить», — поделился мнением экс-полицейский.