«Монетку» засудили за упаковку для рыбы

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Претензии поставщика касались долгов сети по договору фасовки и упаковки рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «Элемент-Трейд» — управляющая компания торговой сети «Монетка» — проиграло суд на 50 млн рублей своему контрагенту — ООО «Хладпром». Претензии поставщика касались долгов сети по договору фасовки и упаковки рыбы. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

«Взыскать с ООО „Элемент-Трейд“ в пользу ООО „Хладпром“ сумму неосновательного обогащения в 50,95 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 апреля по 14 августа 2020 года в размере миллиона рублей», -указано в резолютивной части решения суда.

Получить оперативный комментарий в отделе по связям с общественностью «Монетки» не удалось. В компанию был направлен запрос, на момент публикации ответ получить не удалось.

Торговая сеть «Монетка» была основана в Екатеринбурге в 2001 году. К октябрю 2020 года в ее состав входит уже 1 633 магазина, расположенных в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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