В Минпросвещения РФ раскрыли, переведут ли школы на дистант

Переводить школьников на дистанционное обучение пока не планируется Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решения о переводе всех российских школ на дистанционное обучение пока нет. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

«К нам поступают данные [о переводе школ на удаленку], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены, — сообщил ТАСС замминистра просвещения Виктор Басюк. — Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе».

Кроме того, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что информация, распространяемая в СМИ, о переводе школ в РФ на дистанционное обучение недостоверна. В регионах занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер.

Ранее Виктор Басюк заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом российские школы в регионах сами будут определять формат обучения. В Минобрнауки РФ также высказались о том, что вариант с переводом на удаленный формат обучения в вузах не рассматривается.

С 5 октября все столичные школы уходят на двухнедельные каникулы. Мэр Москвы Сергея Собянин объяснил это увеличением количества зараженных COVID-19 в городе. Также все московские работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим, напоминает «Дни.ру».