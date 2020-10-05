В Екатеринбурге мигранты пытали и убили мужчину ради его пенсии

Валерия Положенцева сутки пытали в подвале Фото: «ЛизаАлерт», ВК

В Екатеринбурге мигранты сутки пытали 76-летнго пожилого мужчину, требуя, чтобы он отдал им свою пенсию. О том, что тело пенсионера нашли, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб», — сказано на сайте «ЛизаАлерт». Ранее там была размещена информация, что 76-летний Валерий Положенцев еще 28 августа пошел в магазин, где купил бутылку минеральной воды, и больше его никто не видел.

По данным группы во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», пожилого мужчину возле «Монетки» на улице Хохрякова, 104 подкараулили узбек Юсупов и таджик Атаназаров. По данным портала, Положенцева затащили в подвал соседнего дома на Хохрякова, 102, где в течение суток били и пытали. Требовали отдать им накопления пенсионера. В конце концов Положенцев дал им ключи от своей квартиры, и один из похитителей сходил туда, но ничего не нашел. Чтобы не оставлять свидетеля, пенсионера увезли в лес и задушили. Труп спрятали на 16-м километре ЕКАД, замаскировав его рекламным баннером. Тело пропавшего мужчины нашли грибники.

Полицеские уже задержали Юсупова, а его напарника Атаназарова поймать не успели — он сбежал в Таджикистан, объявлен в розыск. В СК по Ленинскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ст. 105 «убийство» и ст. 126. «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В пресс-службе СКР по Свердловской области от официального комментария по этому убийству пока воздержались.

Фото: «ЛизаАлерт», ВК