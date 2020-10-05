Через неделю в Пермском крае ежесуточный прирост заболевших COVID-19 может превысить 100 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коронавирус в Пермском крае значительно ускорил свое распространение — общее число заболевших на 15% больше, чем неделю назад (предыдущий недельный рост — 6%). Если ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию, то к выходным в крае будет выявляться по 100 заболевших COVID-19 ежедневно. URA.RU на основе этих данных оценило шансы на введение нового тотального карантина.

Сейчас коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в крае превышает единицу — 1,09 (не опускался с 15 сентября). Число свободных коек для COVID-пациентов ниже нормативного более чем в два раза — 24,6% (норма — более 50%). По данным показателям Пермский край не соответствует даже первому, введенному в начале мая, этапу снятия ограничений (Rt > 1, коек < 50%). Сейчас с COVID-19 в крае всего 2879 больных (неделю назад — 2582), из них в больнице — 1464 (28 сентября — 1180), дома — 1325.

Стабильной ситуацию в регионе можно будет назвать, если в ближайшие дни будет выявляться по 85 новых заболевших (Rt = 1). Признаком улучшения обстановки станет факт ежедневного выявления по 68 новых заболевших (Rt = 0,8).

При ежесуточном выявлении более 100 новых случаев можно говорить о негативном сценарии развития событий. В этом случае коэффициент Rt превысит 1,2, а региональные власти могут вернуться к вопросу о введении новых ограничительных мер. Вплоть до введения нового тотального карантина, который действовал до начала мая. Правда, в беседе с URA.RU представители оперштаба говорят о том, что «пока нет» оснований для введения новых ограничений.