Челябинку, сбившую в пьяном ДТП детей, отпустили домой

Виновницу резонансного ДТП отправили под домашний арест Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительницу села Кундравы Чебаркульского района, ставшую виновницей ДТП, в котором погиб ребенок, отправили под домашний арест. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение принял 5 октября Чебаркульский городской суд. В момент аварии женщина была пьяна.

«С учетом того, что женщина ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца до 31 декабря», — сообщили в пресс-службе. В надзорном ведомстве уточнили, что женщине 29 лет. Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Резонансное ДТП произошло 3 октября. Женщина, будучи пьяной, села за руль ВАЗ-2110. В деревне Бутырки она сбила скутер с тремя детьми. Двое ребят получили травмы, мальчик 10 лет погиб. Женщина пыталась скрыться с места аварии, но ее задержали. Погибшим ребенком оказался сын местного участкового полиции.