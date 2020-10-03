03 октября 2020
02 октября 2020

Пьяная челябинка без прав сбила троих детей. Есть жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Женщина за рулем скрылась с места ДТП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пьяная жительница деревни Бутырки в Челябинской области сбила троих несовершеннолетних, один из которых погиб. Пострадавшие ехали на скутере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Женщина в алкогольном состоянии находилась за рулем ВАЗ-2110, не имея водительских прав. «В результате ДТП пассажир скутера, мальчик 2010 года рождения, погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Там добавили, что еще один пассажир и водитель скутера были доставлены в больницу.

После ДТП, отметили в полиции, женщина скрылась, однако была быстро поймана. Материалы по этому делу были переданы в Следственный комитет РФ по Челябинской области, заключили в пресс-службе.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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