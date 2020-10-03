Женщина за рулем скрылась с места ДТП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пьяная жительница деревни Бутырки в Челябинской области сбила троих несовершеннолетних, один из которых погиб. Пострадавшие ехали на скутере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Женщина в алкогольном состоянии находилась за рулем ВАЗ-2110, не имея водительских прав. «В результате ДТП пассажир скутера, мальчик 2010 года рождения, погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Там добавили, что еще один пассажир и водитель скутера были доставлены в больницу.

После ДТП, отметили в полиции, женщина скрылась, однако была быстро поймана. Материалы по этому делу были переданы в Следственный комитет РФ по Челябинской области, заключили в пресс-службе.