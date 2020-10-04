В прошлый раз причиной вспышки болезни стал местный карась Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

У жителя поселения Иземеть (Тюменская область) заподозрили гаффскую болезнь. Мужчину с отказом почек и судорогами доставили в областную больницу № 3, сообщила URA.RU супруга пострадавшего Мафтуха Исхакова. В 2019 году от гаффской болезни, вызванной токсичной рыбой из местного Андреевского озера, пострадали девять жителей расположенных рядом Ачир. Однако сейчас заболевший употреблял рыбу из другого озера — Иземетского.

«Две недели муж был дома — болел правый бок. Потом ему полегчало, уехал на озеро. Через три дня вернулся, потому что стало хуже, и тут возникли судороги», — рассказала супруга пострадавшего. Санавиацией его отвезли ОБ№3 Тобольска. «Врачи пока не поставили окончательный диагноз, но сказали, что под подозрением гаффская болезнь», — сообщила Мафтуха Исхакова. После капельниц мужчине стало лучше.

По словам местного жителя, пожелавшего остаться неизвестным, проблемы с почками в октябре возникли у многих жителей Иземети. «Знакомые принимают таблетки для работы почек, все они ели рыбу из Иземетского озера — как и Искахов», — утверждает источник. Само озеро имеет разную водную систему с Андреевским, и они никак не пересекаются.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пообещали ответить на запрос агентства позднее, направлен запрос. Также официальный запрос направлен в региональное управление Роспотребнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что в поселении Ачиры была зафиксирована вспышка гаффской болезни, пострадали девять человек. А в марте — еще двое рыбаков. Региональный Роспотребнадзор установил, что причиной стал токсичный карась из местного Андреевского озера.