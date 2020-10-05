Политолог: как поступит Россия на фоне протестов в Киргизии

В случае обострения конфликта вокруг парламентских выборов в Киргизии Россия поддержит действующую власть. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
В Киргизии начались протесты после объявления предварительных итогов парламентских выборов. Милиция разгоняла митингующих с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. В результате столкновений протестующих с милицией в Бишкеке пострадали 16 человек, пишет RT.
«Если будут какие-то столкновения, то, скорее всего, российская власть обозначит поддержку президенту [Киргизии Сооронбаю] Жээнбекову, но слишком далеко в этой поддержке заходить не будет», — сказал Макаркин. По его словам, есть два варианта развития событий в Киргизии. В первом случае, власти проявят гибкость, и договорится хотя бы с частью представителей политических партий и конфликт будет улажен быстро. Во втором случае, протестные настроения будут усиливаться. «Вспоминаются все старые обиды и здесь может быть эскалация», — спрогнозировал политолог.
Старший научный сотрудник отдела экономических исследований Института востоковедения РАН Нелли Семенова не исключила, что в Киргизии может произойти ситуация, которую наблюдали в Белоруссии. По ее словам, если баланс политических сил в стране сохранится в том виде, который есть сейчас, кардинальных перемен в отношениях республики с Россией, ждать не стоит, передает деловая газета «Взгляд».
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