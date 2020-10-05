В Киргизии жестко разгоняют митинг против итогов выборов. Видео

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Второй день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, решетка, росгвардия, силовые структуры, протест, храм на драме, сквер на драме
В Бишкеке разгоняют участников протеста (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Бишкеке силовики начали разгонять митингующих, которые выступают против итогов состоявшихся в стране парламентских выборов. Милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

«Их преследуют сотрудники милиции, активно применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ», — передает ТАСС. Несколько десятков митингующих сломали ворота и попытались пройти на территорию парламента. На протесты вышли около шести тысяч человек.

На одной из видеозаписей видно, как по улице едет водомет и сверкают взрывы. Митингующие с криком убегают.

В Киргизии 4 октября состоялись выборы в парламент страны, предает «Национальная служба новостей». По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии из 16 заявленных. Итоги должны объявить до 24 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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