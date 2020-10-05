В Бишкеке силовики начали разгонять митингующих, которые выступают против итогов состоявшихся в стране парламентских выборов. Милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
«Их преследуют сотрудники милиции, активно применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ», — передает ТАСС. Несколько десятков митингующих сломали ворота и попытались пройти на территорию парламента. На протесты вышли около шести тысяч человек.
На одной из видеозаписей видно, как по улице едет водомет и сверкают взрывы. Митингующие с криком убегают.
В Киргизии 4 октября состоялись выборы в парламент страны, предает «Национальная служба новостей». По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии из 16 заявленных. Итоги должны объявить до 24 октября.
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