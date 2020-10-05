Максим Фадеев признался, что ненавидит войну «во всех ее проявлениях» Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Музыкант и продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, что ненавидит войну. Заявление об этом он сделал на фоне нарастающего напряжения в Нагорном Карабахе.

«Я ненавижу войну, во всех ее проявлениях. Войну развязывают те, кто хочет забрать. А те кто воюют, отдают, отдают самое ценное, жизни», — написал Фадеев на своей странице в Instagram. Продюсер задался вопросом, почему руководители воюющих субъектов не принимают прямого участие в войне и не находятся среди своих солдат: «Почему они не среди детей, которых они туда послали?»

«Сам являюсь частью маленького этноса, я никогда не видел такой ненависти к другим национальностям, как сейчас!», — заявил Фадеев. Он напомнил, что родился еще во времена СССР и в этом государстве мирно жили представители разных народов. «Что дальше? Мы придем к тому, что за стакан воды будут выменивать золото. Мы близки к тому, что скоро каннибализм станет нормой, и за щепотку крупы будут убивать целыми семьями», — предположил продюсер.

«Я еврей, и цыган, и русский, и белорус, и еще сотня во мне кровей! Никогда я не чувствовал унижений и ненависти на национальной почве», — написал Фадеев в ответ на один из комментариев. По словам продюсера, это может подтвердить любой живущий на Урале, где вырос сам Фадеев.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном. В республике ввели военное положение. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха имеет давнюю историю. Последние особо крупные столкновения произошли в апреле 2016-го и в июле 2020-го.