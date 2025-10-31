Глава курганского департамента экономического развития Владимир Ковалев возглавлял ведомство с лета 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте экономического развития Курганской области с 1 ноября временно исполняющим обязанности директора ведомства будет Илья Овсянников, ранее занимавший пост первого заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Как и предполагало ранее URA.RU, экс-глава департамента Владимир Ковалев покидает эту должность.

«Временно исполняющим обязанности директора департамента экономического развития с 1 ноября назначен Илья Овсянников, ранее занимавший должность первого заместителя директора ведомства. Владимир Ковалев, который ранее возглавлял департамент, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил его за проделанную работу», — говорится в официальном сообщении.