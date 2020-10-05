Куйвашев защитил интересы Пумпянского перед Путиным

АО «Синара-Девелопмент» (часть «Группы Синара», принадлежащей миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) сохранит статус единственного исполнителя государственных контрактов при подготовке объектов Универсиады в Екатеринбурге. Об этом Владимира Путина попросил губернатор Евгений Куйвашев на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Президент пообещал проработать вопрос с правительством.
«Вопрос, требующий решения на вашем уровне. Это возможность выполнения работ единым исполнителем в течение всего срока создания спортивной и другой инфраструктуры. По вашему поручению было подготовлено распоряжение правительства, однако срок действия заканчивается в 2021 году, а основной объем строительства придется на 2022—2023 годы», — сообщил Евгений Куйвашев.
Владимир Путин подтвердил, что действие распоряжения будет продлено. «Вопросов нет. То, что вы попросили мы соответствующим образом проработаем с правительством», — отметил глава государства.
В ходе доклада свердловский губернатор отметил, что на Универсиаде будет задействовано 35 объектов, в том числе 9 объектов будет построено специально для студенческих игр. В декабре 2021 года будет сдана волейбольная академия имени Николая Карполя, в 2021 году — дворец самбо и футбольный центр, в 2022—2023 годах — дворец дзюдо и другие объекты.
АО «Синара Девелопмент» 8 мая 2020 года решением Правительства РФ стало единственным исполнителем государственных контрактов при подготовке объектов Универсиады. Общая стоимость расходов на подготовку объектов Универсиады составит более 38 миллиардов рублей, общая стоимость подготовки к играм — около 79 миллиардов рублей
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