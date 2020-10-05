Депутаты Екатеринбурга сорвали перемирие мэра с застройщиками

Александр Колесников убедил коллег не поддерживать уплотнение застройки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга помешали мэру Александру Высокинскому выйти из конфликта с застройщиками, который угрожает ему отставкой. Думская комиссия по городскому хозяйству отказалась вносить поправки в градостроительные правила, на которых настаивали бизнесмены и с которыми после длительных споров согласились чиновники. Депутаты обосновали свое решение тем, что в случае принятия документа в город вернется точечная застройка, и проблема нехватки мест в детских садах обострится.

В июне мэрия согласилась пойти на уступки застройщикам, которые атаковали ее с конца 2019 года. Администрация согласовала изменение коэффициентов в зонах жилой застройки, что приведет к праву возводить больше объектов.

Выступая перед депутатами, вице-мэр Алексей Бирюлин, хоть и заявил, что городу не хватает мест в детсадах и школах, попросил депутатов поддержать компромиссный вариант. «Темпы строительства объектов социальной инфраструктуры не покрывают [темпы ввода жилья]. На сегодняшний день [существует] потребность — 49 тысяч мест, если говорить про вторую смену [в школах] <…> При этом я скажу, что возможностей бюджета не хватает», — сказал Бирюлин.

Но группа депутатов в гордуме сорвала принятие документа. В частности, председатель комиссии Александр Колесников сказал, что «увеличение темпов застройки еще больше усугубит дефицит мест в школах. «Я вижу здесь явное, бессовестное лоббирование со стороны строительных монстров в ущерб жителям, больницам, школам», — настоял он. В итоге Колесников и его соратники в думе большинством голосов заблокировали дальнейшее рассмотрение вопроса. Пикантность ситуации в том, что против документа голосовали депутаты, которые считаются сторонниками Александра Высокинского. Источник агентства в мэрии отказался объяснять, была ли их позиция согласована с главой города, и является ли случившееся политической игрой против застройщиков.