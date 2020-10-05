Появились первые претенденты на пост мэра Березников

Претенденты на должность главы Березников станут известны 27 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Березников могут принять участие пермский министр и топ-менеджер «дочки» «Уралкалия». Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах города. Речь идет о министре промышленности и торговли Прикамья Алексее Чибисове, а также гендиректоре ООО «СМТ „Березниковское шахтно-строительное управление“» (100% «дочка» ПАО «Уралкалий») Михаиле Кузвесове.

Первый, по словам источника, был замечен в мэрии. «Вполне допускаю, что на встрече с [главой Березников Сергеем] Дьяковым они обсуждали и возможное участие Чибисова в конкурсе», — сказал инсайдер. Еще одним претендентом на должность мэра может стать Кузвесов, который, как отметил инсайдер, уже негласно дал понять политтусовке города, что «намерен бороться за кресло главы».

Чибисов сейчас возглавляет краевой минпромторг, после вступления избранного губернатора края Дмитрия Махонина в должность (7 октября) правительство региона в полном составе подаст в отставку. И тогда, отмечает инсайдер URA.RU, у Чибисова нет никакой гарантии, что он попадет в обновленный кабинет министров.

Кузвесов также является депутатом Березниковской гордумы. Он одержал победу на выборах по округ № 21, набрав 58,33% голосов избирателей. Ранее горожане крайне негативно высказывались в его адрес — компания «Соликамскстрой», которой до декабря 2019 года руководил Кузвесов, застраивает жилыми домами городской парк. В пресс-службе минпромторга запрос корреспондента URA.RU, отправленный в мессенджер, оставили без ответа. Кузвесов также оказался недоступен для комментария.

По численности населения Березники занимают второе место среди городов края после Перми. По данным на 1 января 2020 года в городе проживают 130 209 человек. Конкурс по отбору главы города состоится 27 октября. Пока на участие в нем никто не заявился, пояснили корреспонденту агентства в аппарате думы.